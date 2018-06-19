YSK seçmen sorgulama işlemi: Nerede oy kullanacağım?

Erkene alınan seçimler için kısa bir süre kaldı ve vatandaşlar nerede oy kullanacağını merak ediyor. Seçmenler “Nerede oy kullanacağım?” sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Türkiye'nin en önemli gündemi 24 Haziran seçim... Türkiye bu tarihte düzenlenen seçimle birlikte hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçecek. Ayrıca bu seçim Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçmesi nedeniyle de önem arz ediyor. İşte nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı ve YSK seçmen sorgulama sistemi...

Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinde öğrenebiliyor. 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanacaklar için seçmen sorgulama işlemleri yapmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 Pazar günü seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için seçmen sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor. İşte tüm detaylar…

E- DEVLET SEÇİM YERİ SORGULAMA EKRANI

E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm yurtta: 08.00 – 17.00

Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00 saatleri arası

Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

24 HAZİRANDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK’nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.