YSK’da ‘süre uzatımına’ tepki!

Yüksek Seçim Kurulu’da Ocak ayında görev süresi dolacak üyelerin görev süresinin AKP’nin verdiği teklifle uzatılmasına tepki geldi. CHP’li Gürsel Tekin, referandumda YSK’nın oynadığı role dikkat çekerek, “Bu heyetin sicili belli” dedi.

Cuma günü AKP'li milletvekillerinin verdiği kanun teklifiyle, YSK üyelerinden görev süresi 2019'da dolacak olanların 2020, 2022'de dolacak olanların ise 2023 yılına görev süreleri uzatılıyor.

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“SİCİLİ BELLİ”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AKP'nin teklifine tepki gösterdi. Tekin, “Bu heyetin sicili belli. 16 Nisan'da anayasayı ve kanunları hiçe sayıp aldıkları kararla demokratik seçimleri gasp ettiler. 1 yıl daha görev yapmaları için hiçbir sebep yok. Bu görevin hakkını verecek ve ahlak ve yetkinliğe sahip bu ülkede çok kişi var” dedi.