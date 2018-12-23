YSK’da ‘süre uzatımına’ tepki!

Cuma günü AKP'li milletvekillerinin verdiği kanun teklifiyle, YSK üyelerinden görev süresi 2019'da dolacak olanların 2020, 2022'de dolacak olanların ise 2023 yılına görev süreleri uzatılıyor.
“SİCİLİ BELLİ”
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AKP'nin teklifine tepki gösterdi. Tekin, “Bu heyetin sicili belli. 16 Nisan'da anayasayı ve kanunları hiçe sayıp aldıkları kararla demokratik seçimleri gasp ettiler. 1 yıl daha görev yapmaları için hiçbir sebep yok. Bu görevin hakkını verecek ve ahlak ve yetkinliğe sahip bu ülkede çok kişi var” dedi.
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