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YSK’dan seçim takvimi açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu seçim takviminin yarın ya da öbür gün açıklanacağını duyurdu.

android-time 10:18 25 Nisan 2018
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YSK’dan seçim takvimi açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu seçim takviminin yarın ya da öbür gün açıklanacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız” dedi.

YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

DHA

Son güncelleme: android-time 11:3825.04.2018
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