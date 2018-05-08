YSK sistemi 45 dakika çöktü!

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verme işlemi devam ederken YSK'nın sisteminde meydana gelen ve 45 dakika süren arıza kuyrukta bekleyen imzacıları kızdırdı. Arıza nedeniyle ilçe seçim kurulları önündeki kuyruklar da uzadı. Arızanın giderilmesinin ardından yeniden imza alma işlemi başladı.

Sabah saat 10.10-10.55 arası Yüksek Seçim Kurulu seçmen bilgi sisteminde, 45 dakikalık bir aksama meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinin ardından sitem kilitlendi. YSK yetkilileri problemin tüm Türkiye genelinde yaşandığını ve Türk Telekom'dan kaynaklandığını belirttiler.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ise, Ankara'da Strazburg caddesindeki ilçe seçim kurulu önünde yaptığı açıklamada “Sistemin çöküşünde FETÖ ararız, gladio ararız, Türk Telekom'u uyarıyoruz” açıklaması yaptı. 45 dakikalık sorunun ardından açılan sistem sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imzaların atılmasına devam edildi.