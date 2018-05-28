YSK, 144 bin seçmeni taşıyacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenlik gerekçesiyle taşınacak sandıkların seçmen sayısını açıkladı. Taşınmasına karar verilen sandıkların seçmen sayısı 144 bin. Bu sayı toplam seçmen sayısı içinde küçük bir rakam gibi gözükse de bir çok kentin seçmen sayısından fazla. Yani 144 bin seçmenle bir çok ilde birden fazla milletvekili çıkarılabiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanılığı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde güvenlik gerekçesiyle 144 bin seçmenin oy kullanacağı sandıkların taşınmasına karar verdiğini açıkladı. Yani 144 bin seçmen oy kullanmak için başka bir yere gidecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, “Taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurul'da titiz bir değerlendirmeyle karar verdik.” dedi.

144 BİN SEÇMEN NE ANLAMA GELİYOR

144 bin seçmen toplam seçmen sayısı içinde küçük bir rakam gibi gözükse de bir çok kentte birden fazla milletvekili çıkarmaya yetecek bir rakam. 1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi verilerine göre bazı illerimiz de 25-30 bin oyla bir milletvekili çıkarabilmektedir. Örneğin, parlamentoya girecek milletvekili sayısının 600’e çıkarılması ile 2 milletvekili çıkaracak olan Bayburt’un 2015 seçimlerindeki verilere göre 52 bin seçmeni bulunuyor. Bu da 26 bin seçmenin bir milletvekili çıkacağı anlamına geliyor. Yine aynı verilere göre 62 bin seçmeni olan Tunceli, 31 bin oyla bir milletvekili çıkarabilecek. Bir diğer örnek ise Kilis. Yaklaşık 78 bin seçmeni olan Kilis 39 bin seçmenle bir vekil çıkarabiliyor. Taşınmasına karar verilen 144 bin seçmen Artvin(129 bin), Bartın (143 bin), Gümüşhane (93 bin) gibi bir çok ilimizin de toplam seçmen sayısından fazla.