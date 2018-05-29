Yüklü miktarda ecstacy hapı ele geçirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vakfıkebir'de şüphe üzerine durdurdukları 34 plakalı araçta 3389 adet ecstacy hapı ele geçirdi.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otobüste yapılan aramalarda 3 bin 389 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen şüpheli N.Ş. (64) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ” İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yapmış oldukları koordineli çalışmalar neticesi, batı illerinden temin etmiş olduğu uyuşturucu maddeleri ilimize getirdiği tespit edilen 1954 doğumlu N.Ş. isimli şahıs 34 plakalı araç içerisinde seyir halinde iken Vakfıkebir ilçesi kontrol noktasında durdurulmuş, araçta yapılan arama neticesinde 3389 adet ecstacy hap ele geçirilmiştir. Şahıs gözaltına alınarak işlemleri Narkotik Şube Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.” ifadelerine yer verildi.