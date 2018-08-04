Yüksekova’da neler oluyor? Bir polis şehit oldu

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde görev yapan Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan’ın bulunduğu otomobil PKK’nın bombalı saldırısı sonucu infilak etmiş. Hain saldırı Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.
Türkiye’nin yüreğini yakan ve ülkeyi teröre karşı tek vücut haline getiren alçak saldırının acısı daha tazeyken, bölgeden bir saldırı haberi daha geldi. Dün saat 23.00 sıralarında Yüksekova Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde görevden dönen zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1’i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı.
YARALI POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ!
Hastanede tedavi altına alınan polislerden, Recep Emre Yılmaz (26), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı.
HAKKARİ’DE TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit Recep Emre Yılmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoglu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı. Şehit cenazesinin tören alanına getirilişinin ardından Yılmaz’ın özgeçmişi ve dua okundu. Törenin ardından şehit polis memuru Yılmaz’ın tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra helikoptere bırakıldı.
Cenazenin taşınması sırasında şehidin silah arkadaşları tarafından Hüseyin Nihal Atsız’ın ‘Kahramanlık’ şiiri okundu. Şiir okunurken duygusal anlar yaşandığı görüldü. Şehit Yılmaz’ın uçakla Gaziantep’e gönderileceği açıklandı.