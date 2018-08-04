Yüksekova’da neler oluyor? Bir polis şehit oldu

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın hain saldırısı ile şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın acısını henüz tazeyken Türkiye dün Yüksekova'dan gelen başka bir haberle sarsıldı. Görevden dönen özel harekat polislerini taşıyan araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda polis memuru Recep Emre Yılmaz şehit oldu 8 polis yaralandı. Şehidi, silah arkadaşları 'Kahramanlık' şiiri ile uğurladı.