Yumruk attı, öldürdü, eğlenmeye gitti!

Katıldığı bir yarışma programında kullandığı argo kelimelerle gündeme gelen senarist Çağın Türker'in başını çarpmadığı ve atılan tek yumruk sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, yumruk atan Yusuf Şarkıcı ise adliyeye sevk edildi.

Moda Tasarımcısı ve senarist Çağın Türker'in ölümüyle sonuçlanan olay 2 Eylül günü 01.45 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi.

İddiaya göre, Çağın Türker ve kız arkadaşı D.E. (38) akşam yemeği için bir restorana gitti. Restoranda Türker yan masada bulunan bir grupla sohbet etmeye başladı. Güzel başlayan sohbette argo kelimeler kullandığı iddiasıyla Türker uyarıldı. Uyarılar üzerine mekandan ayrılan Türker, telefonunu unuttuğu için tekrar mekana döndü. Kısa süreli tartışmanın ardından mekandan ayrılan Çağın Türker ile grup mekan çıkışında karşılaştı.

YUMRUK ATTI, EĞLENMEYE GİTTİ

Bu esnada gruptan ayrılan Yusuf Şarkıcı (30) Çağın Türker’in yanına giderek bir yumruk attı. Çağın Türker’in düştüğünü gören Şarkıcı, tekrar arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Bir süre baygın kalan Türker'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye götürdü.

Hastanede ameliyata alınan Türker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen Furkan B., Fatih Ü., Osman D. ve Yusuf Şarkıcı gözaltına alındı.

TEK YUMRUKLA GELEN ÖLÜM

Emniyette yapılan incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerin suç kaydının olmadığı ve Çağın Türker’in atılan tek yumruk sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUM, PİŞMANIM

Furkan B., Fatih Ü. ve Osman D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, yumruğu atan Yusuf Şarkıcı’nın ifadesine devam edildi. Şarkıcı ifadesinde, “Beraber otururken, Çağın çok küfür etti. Sindiremedim. Tek yumruk attım. Böyle olacağını bilmiyordum. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.