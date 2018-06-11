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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

android-time 17:18 11 Haziran 2018
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunan sınırında yer alan İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki kontrol noktasına 2 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurdu.

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İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

Yapılan incelemede gruptakiler arasında, çalıştığı kurumlardan ihraç edilen 3 FETÖ şüphelisi bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, Y.G, B.K ve F.B. gözaltına alındı. Gruptaki çocuklar yakınlarına teslim edildi. Öte yandan FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör S.Ö ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

Son güncelleme: android-time 17:2011.06.2018
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