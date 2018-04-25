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Yunanistan’a koşarak geçen Adanalı: Yunan askerleri dövüp, Türkiye’ye gönderdi

Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak, Yunanistan'a geçen Haluk Erdoğmuş, Türk sınırında yakalandı. İfadesinde, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiğini ileri süren Erdoğmuş, 1000 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

android-time 17:39 25 Nisan 2018
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Yunanistan’a koşarak geçen Adanalı: Yunan askerleri dövüp, Türkiye’ye gönderdi
Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak, Yunanistan'a geçen Haluk Erdoğmuş, Türk sınırında yakalandı. İfadesinde, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiğini ileri süren Erdoğmuş, 1000 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde sıralarında, Bosnaköy Edirne Belediye Atık Su Pompa binası yakınlarında, 1 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin, alkollü olarak 20 Mart günü Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a koşarak, geçen ve Yunan mahkemesi tarafından 4 ay hapis ile 1500 euro para cezası verilen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş olduğu ortaya çıktı.

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“DÖVEREK GERİ GÖNDERDİLER”

Edirne Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Erdoğmuş, Yunan askerlerinin kendisini dövüp, telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, “Yunan askerleri tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip, Türkiye’ye gönderdiler” dedi.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen Haluk Erdoğmuş’a, ‘Pasaport Kanunu’na muhalefet’ suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 17:4425.04.2018
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