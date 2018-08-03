Yunanistan’daki skandal karara sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın, Yunanistan'daki yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledilmesine tepki gösterdi.

Açıklama şu şekilde: “17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas'ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur. Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.”

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TERÖR SALDIRISINI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Paktiya Vilayetindeki bir camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle: “Afganistan’ın Paktiya Vilayetinde bulunan bir camide bugün (3 Ağustos) meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. İbadetlerini gerçekleştirmekte olan insanları hedef alan söz konusu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. DHA