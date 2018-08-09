Yunus Emre kimdir? CHP milletvekili Yunus Emre kaç yaşında?

Yunus Emre, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP milletvekili seçilmiştir. Peki Yunus Emre nereli ve kaç yaşında? İşte Yunus Emre'nin hayatına dair merak edilenler...

Yunus Emre, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. 18 yaşından beri CHP üyesi olan Yunus Emre hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

YUNUS EMRE KİMDİR?

1982 İzmit doğumludur. 18 yaşından beri CHP üyesidir. Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. CHP ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye'de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayınlanmıştır. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamladı. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.