Yürek burkan haber… Babadan oğula nafaka talebi

Beş parasız sokaklarda, kahvehane köşelerinde kalan üç çocuk babası Ahmet Ö., çaresiz kalınca mahkemeye başvurup öğretmen olan öz oğlundan nafaka talep etti. Baba Ahmet Ö.’nün nafaka talebi için yazdığı dilekçe çaresizliğini gözler önüne serdi. Ahmet Ö. dilekçesinde oğlu için, “Onu bu yaşa inşaatlarda çalışarak ben getirdim. Evlendirdim, meslek sahibi yaptım. Şimdi ise zor durumdayım” diyerek aylık bin lira nafaka talep etti.

Ankara Mamak’ta inşaat işçisi Ahmet Ö. ve ev hanımı Melike Ö. 2002 yılında anlaşmalı olarak boşandı. 3 çocukları bulunan çift boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiler.

İddiaya göre boşanmış çiftin aralarındaki sorunlar sürünce Melike Ö. kocası Ahmet Ö.’yü evden kovdu. Gidecek yeri olmadığı için bir süre kızı ile damadının yanına sığınan talihsiz adam daha sonra buradan da ayrılmak zorunda kalıp sokaklara düştü.

Yaşadığı zor durumun üstüne Ahmet Ö. Ankara 9. Aile Mahkemesi’ne giderek oğlundan nafaka talep etmeye karar verdi. Dilekçesinde Ahmet Ö. “Üç evladım var. İki kızımın maddi bir geliri bulunmamaktadır.

Oğlum ise maddi geliri bulunmaktadır. Öğretmenlik yapmakta ayrıca evi arabası da bulunmaktadır. Onu bu yaşa inşaatlarda çalışarak ben getirdi. Evlendirdim, meslek sahibi yaptım. Şimdi ise çalışmıyorum ve zor durumdayım.” diyerek oğlundan aylık bin lira nafaka talebinde bulundu.

MAHKEME GİDERLERİ BİLE HAZİNEDEN KARŞILANACAK

Ankara 9. Aile Mahkemesi yardım nafakası talebini kabul etti. Mahkeme, davacı ve davalının ekonomik ve sosyal durumlarının tespiti için emniyet müdürlüğüne ayrı ayrı müzekkere yazılmasına karar verdi. “Davacının bir geliri olmadığı ve bu dosyadaki giderleri karşılayamayacağı anlaşıldığından bu dosyadaki giderler yönünden H.M.K. 334. Maddesi gereğince Adli yardımdan yararlandırılmasına” diyen mahkeme, dava giderlerinin şimdilik hazine giderlerinden karşılanmasına karar verdi.

“ZAMANINDA BABALIK YAPMADI”

SÖZCÜ’ye konuşan Ahmet Ö.’nün oğlu ise ” Bakılacak baba var bakılmayacak baba var. Dedikleri doğru değil ne okumamda nede evliliğimde babamın bir katkısı olmadı. Annem ve kardeşlerimin hep babam yüzünden sıkıntılar yaşadık. Zamanında bize babalık yapmamış bir adama neden nafaka yardımı yapmak zorundayım” dedi.