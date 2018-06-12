Yürek yakan çerçeve

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın ailesini ziyaret etti. Türkkan, ziyareti sırasında şehidin anı odasına da gezdi. Siirt’te hayatını kaybeden Arlı'nın, şehit olduğunda cebinden çıkan 30 TL'nin ailesi tarafından çerçeveletildiğini de gördü. Türkkan, “Cebinde 30 Lira ile şehit olanlar ve 30 bin liraya bedelsiz askerlik yapmak için sıraya girenler var. Çok acımasız ve çok adaletsiz değil mi?” dedi.

Türkkan önceki gün 2015 yılında Siirt-Pervari karayolunda teröristler tarafından yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli Derince ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Emine Arlı’nın ciddi bir operasyon geçirdiğini belirten ve geçmiş olsun ziyaretinde de bulunan Türkkan, Şehit Emre Kaan Arlı'nın anılarının bulunduğu odasını da gezdi. Arlı'nın odasında şehidin kıyafetleri, kimliği, üniversite kartı ve şehit olduğunda cebinden çıkan çerçeveletilmiş halde 30 TL bulunuyor.