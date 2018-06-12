Yürek yakan çerçeve

Türkkan önceki gün 2015 yılında Siirt-Pervari karayolunda teröristler tarafından yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli Derince ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Şehidin annesi Emine Arlı’nın ciddi bir operasyon geçirdiğini belirten ve geçmiş olsun ziyaretinde de bulunan Türkkan, Şehit Emre Kaan Arlı'nın anılarının bulunduğu odasını da gezdi. Arlı'nın odasında şehidin kıyafetleri, kimliği, üniversite kartı ve şehit olduğunda cebinden çıkan çerçeveletilmiş halde 30 TL bulunuyor.