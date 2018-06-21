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‘İki kez oy kullandı’ iddiasında flaş gelişme

İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

android-time 09:56 21 Haziran 2018
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‘İki kez oy kullandı’ iddiasında flaş gelişme
İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar nedeniyle mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “seçim kanununa muhalefet” ve “resmi evrakta sahtecilik” suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında İzmir’in Selçuk ilçesinde gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şengül E’nin ifade işlemleri tamamlandı.

Mükerrer oy iddiasını kabul etmeyen Şengül E’nin ifadesinde, Belçika’da yaşadığını, Brüksel’de oy kullanan arkadaşlarına eşlik edip konsolosluğa gittiğini, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı arkadaşlarının oy pusulasıyla konsoloslukta çektirdiğini, kendisinin ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda oy kullandığını söylediği öğrenildi. Şengül E. ifade işleminin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. (İHA-AA)

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Son güncelleme: android-time 10:5421.06.2018
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