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Türk Milleti’nin destanı 30 Ağustos Zafer Bayramı

Bugün Büyük Taarruz'un 96'nci yıldönümü. 1922'de Anadolu'yu kazanan şanlı ordunun bu kutsal toprakları sonsuza kadar vatan yaptığı gün. Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının destan yazdığı, bir milleti şahlandırdığı gün.

android-time 10:47 30 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Bugün Büyük Taarruz'un 96'nci yıldönümü. 1922'de Anadolu'yu kazanan şanlı ordunun bu kutsal toprakları sonsuza kadar vatan yaptığı gün. Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının destan yazdığı, bir milleti şahlandırdığı gün.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanıyor. İşte yurttan Zafer Bayramı manzaraları…

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İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı’nda tören düzelendi.Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

İHA

İHA

İZMİR

 

İHA

İHA


BURSA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin saati ileri alındı. Uzun süre tören alanında beklemek zorunda kalan gazilerden helallik istendi.

 

AA

AA

AYDIN

İHA

İHA

Eskişehir

İHA

İHA

AA

AA

Manisa

DHA

DHA

SAMSUN

 

DHA

DHA

OSMANİYE

 

İHA

İHA

Gaziantep

 

 

AA

AA

Kırklareli

 

AA

AA

AA

AA

ÇANAKKALE

Son güncelleme: android-time 11:5130.08.2018
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