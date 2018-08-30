Türk Milleti’nin destanı 30 Ağustos Zafer Bayramı

Bugün Büyük Taarruz'un 96'nci yıldönümü. 1922'de Anadolu'yu kazanan şanlı ordunun bu kutsal toprakları sonsuza kadar vatan yaptığı gün. Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının destan yazdığı, bir milleti şahlandırdığı gün.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanıyor. İşte yurttan Zafer Bayramı manzaraları…

İSTANBUL 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı’nda tören düzelendi.Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. İZMİR

BURSA Bursa’nın İnegöl ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin saati ileri alındı. Uzun süre tören alanında beklemek zorunda kalan gazilerden helallik istendi. AYDIN Eskişehir Manisa SAMSUN OSMANİYE Gaziantep Kırklareli ÇANAKKALE