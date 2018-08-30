Yurtta 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanıyor. İşte yurttan Zafer Bayramı manzaraları...



İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı’nda tören düzelendi.Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

İZMİR



BURSA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin saati ileri alındı. Uzun süre tören alanında beklemek zorunda kalan gazilerden helallik istendi.

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