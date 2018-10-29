Yurtta bayram coşkusu

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de bayram kutlamaları dün geceden başladı. Metrelerce uzunluğunda Türk Bayrağı'nı taşıyan İzmirlilere Edip Akbayram konser verdi. Eskişehir’de ‘Cumhuriyete Koş’ etkinliğine yaklaşık 300 sporcunun katıldı, coşku doruktaydı. Konya ve Mersin’de de kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. CHP Mersin İl Başkanlığı alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptı.

Yunus Emre Çınar / Kemal Atlan / Mustafa İnsan / Mehmet Ali Kayacı/sozcu.com.tr

İzmir Üçkuyular Fahrettin Altay Metro Durağı'ndan başlayan geleneksel Cumhuriyet Korteji'ne Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Tacettin Bayır, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, metrelerce uzunluğundaki Türk Bayrağını Üçyol Uğur Mumcu Parkı'na kadar taşıdı. Kortejin geçişi sırasında vatandaşlar evlerinin balkonlarından, araçlarından el sallayarak coşkuya ortak oldular.

Yürüyüşün ardından sanatçı Edip Akbayram sevilen şarkılarını okuyarak unutulmaz bir gece yaşattı.

29 Ekim saba ise ilk töreni Valilikte gerçekleşti. Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Binlerce İzmirli Türk bayrakları ile gösterileri izlemek için Cumhuriyet Meydanı'na indi. Coşkulu geçen törende Bornova Halk Eğitim Merkezi'nin Karadeniz Yöresi, Halk Oyunu ve Zeybek gösterileri büyük beğeni topladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayram kutlaması geçit töreni ile son buldu.

FLYBOARD GÖSTERİSİ NEFESLERİ KESTİ

Kutlamalar Eskişehir'de de geceden başladı. Porsuk Çayı'nda botlarla yapılan fener alayı, havai fişek ve Flyboard gösterisi ile tamamlandı. Köprü üstleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce Eskişehirli marşlara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Fener Alayı kortejine Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'de katıldı.

CUMHURİYET İÇİN KOŞTULAR

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği ‘Cumhuriyete Koş' etkinliği, yaklaşık 300 sporcunun katılımı ile coşku içinde gerçekleşti. Ödül törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Nurettin Köroğlu ve sporcular katıldı.

CHP'DEN ALTERNATİF KUTLAMA

Öte yandan CHP Mersin İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alternatif kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe, CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçeli, Alpay Antmen, CHP İl Başkanı Adil Aktay ve çok sayıda partili katıldı.

Atatürk caddesinde bir araya gelen CHP'liler, yürüyerek Cumhuriyet Alanı'na geçti. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Aktay, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Aktay, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı şehit ve saygıyla ile anıyoruz” dedi.

KONYA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

Konya protokolünün, pazar günü anıt alanına çelenk bırakması ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bugün kaldığı yerden devam etti. Halkın yoğun katılım sağladığı kutlamalar, geçit törenini ardından son buldu.