Yürüyen narkotik “içici” denilerek tahliye edildi

İstanbul'dan, bin 237 uyuşturucu hapla bindiği otobüsle Samsun'a giden şahıs hakkındaki dava da tahliye kararı çıktı. Kararda tutuklu şahsın satıcı değil içici olduğu için tahliye edilmesine karar verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 yaşındaki N.C.’nin İstanbul’a uyuşturucu almaya gittiği bilgisini aldı ve söz konusu şahsı yapılan takip sonucu İstanbul dönüşü yolcu otobüsüyle geldiği Samsun’da otobüsten indikten sonra gözaltına aldı. N.C.’nin yanındaki eşi D.C.’nin çantasında bin 237 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçti. Gözaltına alınan N.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. N.C. ve tutuksuz olan eşi D.C. hakkında “uyuşturucu ticareti” suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

“MUHTEMELEN BENİM BUNDAN KURTULMAMI İSTEYEN BİRİSİ İHBAR ETMİŞ”

Bugün görülen davada kendini savunan N.C., “Ben diş teknisyeniyim. Zayıflamak için hap kullanmaya başladım. Ancak daha sonra bağımlı oldum. Bu nedenle aile düzenim bozuldu. Tedavi olmak istedim fakat kanımda yüksek dozda uyuşturucu çıktığı için tedavimi kabul etmediler. Cezaevinde kaldığım süre içinde artık ihtiyaç hissetmiyorum. Muhtemelen benim bundan kurtulmamı isteyen birisi ihbar etmiş. Uyuşturucu sattığım iddialarını kabul etmiyorum. Yakalanan hapları ben kendim kullanmak için İstanbul Pendik’ten gece kulübünden aldım. Hapın Samsun’daki piyasadan ucuz bulunca çok miktarda aldım. Hapları eşimin çantasına koydum. Eşim kullandığımı biliyor. Çantasına koyarken gördü ancak bir şey söylemedi. Sattığım yönündeki iddialar asılsızdır” dedi.

Tutuksuz yargılanan D.C. ise, “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimle aramızda problem vardı. Bunu düzeltip aşkımızı tazelemek için İstanbul’a gittik. Eşimin hapları çantama koyduğunu gördüm. Ancak ben kullandığını bildiğim için kendisini sorgulamadım. Ticari amaçlı getirdiği doğru değildir” diye konuştu.

N.C.’nin avukatı Ata Giritli hapların kriminal raporları ile ilgili bilgi vererek, “Yakalanan hapların kimyasal analizinde 4 hapın ancak 120 gram geldiği hesap edilince yakalanan bin 237 hap ise 310 ecstasy uyuşturucu hapına eşittir. Yargıtay’ın bir yıllık uyuşturucu kullanım ihtiyacını kıstas koyduğunda yakalanan ecstasy haplar bu hesaba göre bir yıllık ihtiyacın altındadır. Uyuşturucu ticareti yaptığı söz konusu değildir. Kendisinin idrar tahlilinde de uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle müvekkilimin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Savcı toplanan deliler doğrultusunda mütalaasını açıklayarak, karı-koca olan N.C. ve D.C.’nin “uyuşturucu ticareti” suçundan cezalandırılmasını ve N.C.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Ata Giritli, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme, toplanan delillere göre 5 ay önce tutuklanan sanığın daha ziyade tutuklu kalmasının mağduriyetine mucip olacağı kanaatine vararak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma karar verilmek üzere 30 Mayıs’a ertelendi. İHA