Yusuf Işık cinayetinde 7 gözaltı

İstanbul Sarıyer’de öldürüldükten sonra ormanlık alanda yakılan Yusuf Işık cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Nisan Günü Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda bulunan cesetle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu göğsünden tabancayla vurulduktan sonra yakılan cesedin 53 yaşındaki Yusuf Işık’a ait olduğu belirlendi.

Yusuf Işık'ın cesedi detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Dolandırıcılık suçundan emniyette kaydı bulunan Yusuf Işık'ın yakın ilişkilerini mercek altına alan polis, olayla bağlantısı bulunduğu öne sürülen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındığı öğrenildi.