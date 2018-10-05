Yüzlerce saksıda uyuşturucu üretmiş!

İstanbul Polisi özel düzeneklerle seraya çevirdiği evde Hint keneviri üreten zehir tacirine operasyon düzenledi. Yüzlerce saksıda ürettiği Hint kenevirlerini kuruttuğu daha sonra esrar elde ederek sokak satıcılarına gönderdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda bilginin doğru olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine 2 katlı olan adrese operasyon düzenlendi. Adrese giren ekipler önce suç unsuruna rastlamadı. Ancak üst kata geçen ekiplerin çalışmasıyla herşey ortaya çıktı. Hemen her odasında uyuşturucu olduğu anlaşılan dairenin seraya dönüştürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SAKSISI

Polis ekipleri, özel havalandırma ve ısıtma düzeneği olan dairede yüzlerce saksı bulundu. Bu saksıların bazılarında hasada hazır halde Hint keneviri bulunurken, bazılarına da yeni tohum atıldığı belirlendi. Şüphelinin evin belli bir bölümünü de bitki kurutma alanına dönüştürmüş olması dikkat çekti. Odaya baştan başa onlarca ip bağlayan zehir tacirinin buraları Hint keneviri kurutmakta kullanmakta kullandığı anlaşıldı. Kuruyan kenevirlerin bir kısmının ot esrar bir kısmının da toz esrar olarak hazırlandığı öne sürüldü.

Evde yapılan aramalarda 2 kilo 144 gram satışa hazır ot esrar, 140 kök Hint keneviri, 369 gram farklı türde uyuşturucu, 1 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.