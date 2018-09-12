Zafer Sönmez kimdir? İşte merak edilenleri…

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Zafer Sönmez kimdir merak konusu oldu. Zafer Sönmez kariyerine Interbank'ta başladı. İşte Zafer Sönmez'in bilinmeyenleri...

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Zafer Sönmez de yönetim kurulu üyelerindne biri oldu. Peki Zafer Sönmez kimdir?

ZAFER SÖNMEZ KİMDİR?

Zafer Sönmez, 1974’te Düzce’de doğdu. Kariyerine 1997’de İnterbank’ta başlayan Sönmez, 2000-2003’te Dışbank’ta, 2004’te ise MNG Bank’ta çalıştı.

Sönmez, 2005-2010 döneminde ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi’nde Portföy Yönetimi ve Kurumsal Bankacılık departmanlarında müdür, 2010-2011’de Royal Bank of Scotland’ın İstanbul Şubesi’nde kurumsal bankacılık direktörü olarak görev yaptı.

Malezya’da 2012 ve 2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad’da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya’daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışan Sönmez, Ekim 2013’te Khazanah Turkey Regional Office’in kuruluşunda görev aldı.

Sönmez, halen Khazanah Turkey Regional Office’teki görevini yürütürken, Temmuz 2017’den itibaren Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlardan sorumlu olarak çalışmakta ve Khazanah Afrika Takımı’na liderlik etmektedir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Sönmez, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kariyerine Interbank’ta Denetim Departmanı’nda başlayan Zafer Sönmez, daha sonra Dışbank’a Yönetici Müfettiş olarak transfer olmuştur. Krediler Yöneticisi ve Asya Kurumsal Şubesi’nde Yönetici olarak görev aldıktan sonra, bir süre MNG Bank’ta Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından ABN AMRO Bank’ta Kredi Portföy Yönetimi İkinci Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Müşteriler Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Khazanah’a katılımadan önce, Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak Royal Bank of Scotland’da görev yapan Zafer Sönmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.