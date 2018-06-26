Zarrab’ın ‘kaçak’ yalısında keşif yapılacak

İstanbul Kandilli’deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı ortaya çıkan Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han’ın 10’ar yıla kadar hapisle yargılandığı davada, mahkeme köşkte keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul Kandilli'de bulunan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın “imar kirliliğine neden olma” ve “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından 10'ar yıla kadar hapisle yargılandığı dava görüldü.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Firuz Akın Han'ın avukatı katıldı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılıp, suça konu taşınmazda keşif icra edileceğine karar veren mahkeme hakimi, taşınmazın açık olup olmadığı ve taşınmaz ile ilgili iletişim bilgilerinin mahkemeye gönderilmesini istedi.