Zarrab’ın köşkünde kimseyi bulamadıkları için keşif yapılamadı

İstanbul Kandilli’deki köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı ortaya çıkan Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han’ın yargılandığı davada mahkeme, keşif yapılması için köşkle ilgilenen kişilere anahtarın nerede olduğunun sorulmasına, anahtara ulaştıktan sonra da keşifin yapılmasına karar verdi. Mahkeme, Zarrab'ın ABD'de ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine kararlaştırdı.

İstanbul Kandilli’deki korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han’ın, “İmar kirliliğine neden olma” ve “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Firuz Akın Han’ın avukatı katıldı.

KÖŞKÜN ANAHTARI BULUNACAK

Mahkeme hakimi, söz konusu köşkün kapalı olması ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün kimseye ulaşılamadığı raporunu dikkate alarak, suça konu köşkte keşif yapılması için köşkle ilgilenen kişilerin kimlik bilgileri tespit edilmesine ve köşkün anahtarının nerede olduğunun sorulmasına karar verdi.

Mahkeme, taşınmazla ilgilenen kişiler aracılığıyla anahtara ulaştıktan sonra keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan mahkeme, Reza Zarrab’ın ABD’de ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar verdi.

‘DAVAYI UZATIYORLAR’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP’li Parti Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ise davanın uzatılığını belirterek, “Keşif yapılmasına gerek yok. Gerekli tespitler yapılıp, 800 metrekare kaçak alan tespit edildi. İBB Adnan Oktar’ın villasını yıktı. Aynı evrak burası için de düzenlendi. Bu köşk de yıkılabilir. Davayı uzatıyorlar” diyerek karara tepki gösterdi.