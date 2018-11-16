‘Zavallı’ tutanaklardan çıkarılmadı!

İDO’nun özelleştirilmesi yüzünden çıkan tartışma nedeniyle yarım kalan İETT görüşmelerinde bugün de İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yönelik “Zavallı” ifadesi nedeniyle kriz yaşandı. AKP grubu, bir gün önceki CHP adına yapılan konuşma sırasında geçen “Zavallı” ifadesinin tutanaklardan çıkarılmasını istedi. Bu nedenle uzun süren bir sözlü tartışma yaşandı. Ve tartışmanın sonunda içtüzüğe göre bunun mümkün olmadığı ortaya çıktı.

İBB Meclisi’nin 16 Kasım tarihli oturumunda İETT'nin dün yarım kalan bütçe görüşmesine kaldığı yerden devam edildi. İETT gündeminde önce meclis üyelerinin sözlü önergeleri alındı. CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Hürriyet gazetesine verdiği demeçte açıkladığı metroların yap-kirala-devret yöntemi ile yapılması ve tünellerin ücretli hale getirilmesine ilişkin önerge sundu. Ataman “Meclise bir bilgilendirme yapılmadı. Belli ki ayrıcalıklı ve imtiyazlı özel dostlara ve kendi partililerinize ihale vermekten dolayı İBB'nin bütçesi tam takır. Geldiğiniz durum nedir? Metro inşaatlarını yapamıyorsunuz bir çoğunu Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Metroların yapımı için seçilen yöntem yap – kirala – devret yani İBB özel sektörün yaptığı hatlara kiracı olacak. Artık tünellerden geçerken de para ödeyeceğiz. Tanrı İstanbul halkını sizin yeni fikirlerinizden korusun. Mevlüt beyin bu fikirlerle yeniden aday olma işi ve planları da suya düştü” dedi. Ataman önergesini sunarken AKP'li meclis üyeleri sık sık tepki gösterdi. Tartışma sürerken AKP grubu, yarım kalan İETT Genel Kurulu sırasında CHP adına yapılan konuşmada İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı için kullanılan “Zavallı Uysal” ifadesinin çıkarılmasını talep etti. Meclis Başkanvekili Selamet de “Konuşma sırasında pişmanlık duyacağımız sözler söyleyebiliriz. Bu tartışmayı burada bırakalım. Hakkı bey konuşmasına kaldığı yerden devam ederken o ifade ile ilgili gereğini yapacaktır” dedi.

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ataman da “Uysal'ı halk seçmedi, atandı. Halk Topbaş'ı seçti. Tutanaklardan ‘seçilmiş başkan' ifadesi de çıkarılsın” önerisinde bulundu. Ahmet Selamet “Meclis üyelerini halk seçmedi mi? Sizin seçtiğinizi halk seçmiş sayılmaz mı?” karşılığını verdi. Tartışmalar arasında yarım kalan İETT Genel Kurulu'na geçildi.

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HAKARET DEĞİL SİYASİ ELEŞTİRİ

İDO'nun özelleştirilmesine yönelik eleştirileri ve “14 yıllık Kadir Topbaş’ın İstanbul’da yarattığı ciddi erozyon sorunu sonrası bunu toparlamaya çalışan zavallı Uysal, bu işin içinden çıkamaz” ifadesiyle tartışma yaratan CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam yarım kalan konuşmasını tamamlamak üzere kürsüye çıktı. Sağlam, “zavallı” ifadesini hakaret olarak değil siyasi eleştiri olarak kullandığını “Zavallı annem, zavallı babam” gibi geleneksel olarak kullanılan bir ifade olduğunu söyledi. Sağlam'ın konuşmasını bitirmesinin ardından Meclis Başkanvekili Selamet, tekrar “zavallı Uysal” ifadesi ile ilgili düzeltme yapıp yapmayacağını sordu. Sağlam konuyla açıklamasını aynen tekrarladı. AKP'li meclis üyeleri açıklamayı yeterli bulmadıklarını söyleyerek ifadenin tutanaktan çıkarılması konusunda ısrarcı oldu. Bu tartışma uzun süre devam etti. Sağlam tekrar söz alarak “Bu sözü hakaret olarak görüyorsanız geri alıyorum, ama hakaret etmedim” dedi.

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İÇTÜZÜK KONTROL EDİLDİ

CHP'li Meclis Üyesi Ercan Erdem bu sırada söz alarak tartışmaya nokta koyacak bir hatırlatma yaptı. İçtüzüğe göre bir ifadenin tutanaktan oy çokluğu ile çıkarılamayacağını, hakaret söz konusu ise bunun tespitinin gerektiğini belirterek “Bu tespiti yapacak yer mahkemedir. Bu ifadeyi tutanaktan çıkarmak delili ortadan kaldırmaktır” dedi. Bunun üzerine meclis içtüzüğe bakıldı. Ve İBB Meclisi Başkanvekili Selamet, içtüzüğe göre konuşmacının beyanında düzeltme yapmak istemesi durumunda dilekçe vermesi gerektiğini ifade ederek “Dilekçe verirse tutanağa eklenir. Tutanaktan beyan çıkarılamaz” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı da “Hakkı bey şartlı olarak ifadesini geri çekti. Mesele bizim için kapanmıştır” dedi ve tartışma sona erdi. Tartışma yaratan “Zavallı Uysal” ifadesi tutanaklardan içtüzük nedeniyle çıkarılamamış oldu.