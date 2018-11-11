Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: 116 kişi hastanelik oldu!

Kayseri Geri Gönderme Merkezi’nde, domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı kek yiyen 116 göçmen zehirlendi.

android-time 20:43
Haberler Gündem
Kayseri Geri Gönderme Merkezi’nde, domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı kek yiyen 116 göçmen zehirlendi.

Kayseri-Sivas karayolunun 25. kilometresindeki Gömeç mevkiinde bulunan 750 kişi kapasiteli İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde göçmenlere domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı kek dağıtıldı.

kayseri-iha61_6640219

Yemeklerden yiyen ve etkilenen 27 erişkin, 17 çocuk olmak üzere 44 vaka Geri Gönderme Merkezi'nin imkanlarıyla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

kayseri-iha41_6640220

112 komuta merkezine intikal eden olayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli bizzat yönetti. Rahatsızlanan göçmenler Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABER65 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı65 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

112 ekipleri tarafından 22 hasta Şehir Hastanesi'ne, 23 hasta Devlet Hastanesi'ne, 15 hasta Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

kayseri-iha31_6640222

12 hasta ise Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan doktorlar tarafından muayene edildi.

İLGİLİ HABERSakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiSakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi  Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’den açıklama geldi. Açıklamada düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirdi. AJANSLAR

kayseri-iha21_6640223

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 23:5411.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar