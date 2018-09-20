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Zehirli et verilen 6 çoban köpeği öldü

Konya'nın Derbent ilçesinde etlerine zehir karıştırıldığı ileri sürülen 6 çoban köpeği öldü. Köpeklerin sahibi Celal Kağnıcı, "Jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Kim yaptıysa bulunsun" dedi.

android-time 00:13 20 Eylül 2018
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Zehirli et verilen 6 çoban köpeği öldü
Konya'nın Derbent ilçesinde etlerine zehir karıştırıldığı ileri sürülen 6 çoban köpeği öldü. Köpeklerin sahibi Celal Kağnıcı, "Jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Kim yaptıysa bulunsun" dedi.

Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Aladağ mevkii Kağnıcılar yaylasında meydana geldi. İddiaya göre Celal Kağnıcı’ya ait kangal cinsi çoban köpekleri kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce yedikleri etlere katılan zehir nedeniyle öldü.

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Köpeklerinin zehirlenip öldürüldüğünü belirten Kağnıcı, “Bunları yapanlar bulunup cezalandırılsın. Köpeklerin etlerine zehir katmışlar. 6 köpeğim zehirlenip öldürüldü. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Kim yaptıysa bulunsun” dedi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:1520.09.2018
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