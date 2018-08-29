Zehirli suyun yanına gitmek ikinci bir emre kadar yasaklandı

Karabük Valiliği, Eskipazar ilçesinde köprüden düşen tankerden kimyasal madde sızmasına ilişkin, çay boyunca koruma hattı oluşturulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde yüklü araçtan Çerkeş (Hamamlı) Çayı’na sızıntı olduğu hatırlatıldı.

Çay boyunca koruma hattı oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, “Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve bunun içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama ve benzeri nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri, çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeniyle çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır” denildi.

Bugün, Karabük‘ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Çerkeş Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü’nden düşmüştü.

Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaşmış, sürücü Tunalı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görülmüştü. AA