Zekeriya Öz’ün prensi Zindaşti’yi tahliye eden hakim için HSK harekete geçti

11 Ekim’de uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ‘Telafisi olmayan zarara uğrayacak’ gerekçesiyle tahliye edildi. HSK, Adalet Bakanlığı’ndan Zindaşti’yi tahliye eden İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan hakkında inceleme izni istedi ve dün Küçükçekmece Hakimliği’ne atadı.

TARİH: 20 EKİM 2018

SÖZCÜ, uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin tahliye edildiğini ilk duyuran gazete oldu. İlk önce olayı hatırlatalım: 11 Ekim'de Zindaşti'nin avukatı ‘tutukluluğun incelenmesi' için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında ‘tahliye' kararı verdi. Tahliye kararında, Zindaşti'nin üzerine atılı cinayet suçlarında rol aldığı, azmettirici olduğuna somut yeterli delil olmadığını, tutuklu kalmasının ise telafisi mümkün olmayan zarar vereceğini gerekçe gösterdi. Tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi'nden çıktı. Soruşturma Savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti, 6. Sulh Ceza Hakimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti sırra kadem bastı.

TARİH 23 EKİM 2018

SÖZCÜ, Zindaşti'yi serbest bırakan 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan'ın, 5 Mayıs 2017'de, TUSKON'a yönelik FETÖ soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'yı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye ettiğini ilk yazan gazeteydi. 14 Mayıs 2017'de Fetullahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu ve Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ömer Faruk Kavurmacı, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Duyuruda, “Hakimin nöbet günü geldiğinde Kavurmacı adına tahliye talebinde bulunulduğu… Şüphelinin hastalığı ölümcüllük arz ediyormuş gibi karar verildiği…” denilmişti.

TARİH: 31 EKİM 2018

FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanığı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve adamlarının tahliye edilmesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Zindaşti'nin tahliyesinin ardından gazetelerde çıkan haberleri ihbar kabul eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi Adalet Bakanlığı'ndan Zindaşti'yi tahliye eden İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan hakkında inceleme izni istedi. Bakanlık onay verdi. Müfettiş ile inceleme yapılması için dosya HSK Teftiş Kurulu'na gönderildi. HSK Teftiş Kurulu hakim Cevdet Özcan'la ilgili müfettiş görevlendirdi. Bu arada HSK'nın önceki gün 8 saat süren bir toplantı yaptığı ve toplantının ana gündemlerinden birinin de Zindaşti'yi tahliye eden hakim olduğu öğrenildi. HSK, dün akşam Cevdet Özcan'ı Küçükçekmece Hakimliği'ne atadı.

HAKİM: ESKİ AKP’Lİ VEKİL BASKI YAPTI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı dün uyuşturucu baronu İranlı Zindaşti'nin serbest bırakılmasının ardındaki skandalı yazdı ve şu iddialarda bulundu: “… Zindaşti, yakalanmasının ardından kısa bir tutukluluğun sonrasında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. tarafından aniden tahliye edildi. HSK bu rezalet üzerine hemen soruşturma açtı. Ve skandal daha da büyüdü.”

Altaylı yazısında Zindaşti'yi serbest bırakan hakimin ifadesini de aktardı. Fatih Altaylı şunları kaydetti: “Hakim ifadesinde şöyle diyordu: ‘İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu. Devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğunu belirtti.' Ankara şimdilerde bu olayla çalkalanıyor.”

FETÖ’NÜN KARAKUTUSU: TERAZİ

ERGENEKON kumpasında dönemin savcısı Zekeriya Öz'ün gizli tanığı “Terazi” kod adlı uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'nin, halen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile 2007-2013 arası zaman diliminde 30 kez bir araya geldikleri, telefonlarının aynı bazda sinyal verdiği tespit edildi. 20 Nisan 2018'de tutuklanan Zindaşti ile ilgili soruşturma dosyasında şu iddialar var: Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ve İstanbul, Panama, İran, Dubai hatlarındaki 4 ayrı cinayetten sorumlu tutuluyor. Naci Şerif Zindaş

ti'nin FETÖ'nün üst düzey yöneticisi, Samanyolu TV'nin yönetim Kurulu Başkanı, Bank Asya Yönetim Kurulu üyesi Ali Çelik ile 20062014 tarihleri arası 114 kez telefon görüşmesi yaptığı, FETÖ'nün yargıdan sorumlu imamı Ahmet Can ile 28 kez, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Osman Karakuş ile 1 kez, örgütün Yunanistan imamı Recep Uzunal ile ise 111 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.