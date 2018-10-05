Zeynep bebek için 14 yıl sonra karar verildi

Doğum sırasında sol kolu felç olan Zeynep bebek için Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme aileye 9 bin 500 lira tazminat ödenmesini ve davanın da yeniden görülmesini kararlaştırdı

Diyarbakır Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Zeynep bebeğin sol kolu doğum sırasında felç oldu. Aile, doktor ve ebenin doğumda hata ve ihmali olduğunu savunarak, dava açtı. Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi ise, hastane personelinde kusur görmeyerek davayı reddetti. Aile bunun üzerine Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM, bebeğin doğumunda ve kolunun felç oluşmasında ‘'Maddi ve manevi varlığın korunması'' ilkesine aykırı davranıldığı kararına vardı. Baba Hamdullah Aktaş ve anne Salihe Aktaş'a, 9 bin 500 lira tazminat ödenmesini ve davanın da yeniden görülmesini kararlaştırdı. 2 bin 206 lira tutan mahkeme masrafı da, Aktaş ailesine geri verilecek.

14 YIL SÜRDÜ

Anayasa Mahkemesi, davanın 2001 yılında açıldığı ve 2015 yılında Danıştay'daki temyiz istemlerinin de sonuca bağlanarak 14 yıl sonra kesinleştiğini belirterek, ‘'Makul sürede yargılama hakkının da ihlal edildiğine'' karar verdi.

AYM kararı Diyarbakır 2. İdare Mahkemesine de gönderilerek ‘'Maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için'' yeniden yargılama yapılması da istendi.