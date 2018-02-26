Afrin sınırında hilal oluştu…

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de yer aldığı Zeytin Dalı Hareketı kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afrin'deki Bülbül ve Raco bölgesinin birleşmesinin ardından Türkiye'nin Afrin sınırlarında 'Hilal' oluştu. Bülbül bölgesindeki yer alan Ömer köyünün teröristlerden temizlenmesinin ardından bölgeden gelen son haberlerde TSK ve ÖSO güçleri ilerleyişinin sürdürürken bölgedeki hareketlilik de görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda yer alan ÖSO birlikleri ile Türkiye’nin Kilis sınırında son olarak 9 köy teröristlerden temizlendi. Suriye’nin Azez bölgesinden Şeyh Horoz, Bülbül Şenkal bölgelerinde hızla ilerleyen ÖSO birlikleri Kavanda, Dudu, Velikli, Semalık, Bendirek, Meydan Ekbez ve Şeyh Muhammedli köylerini de alarak Bülbül bölgesi ile Raco bölgesini birleştirmiş oldu ve böylelikle Türkiye’nin Afrin sınırlarında ‘Hilal’ oluştu.

ÖSO SEVKİYAT SURİYE’DEN SINIRLARI İÇERİSİNDEN YAPILACAK

Suriye’nin Azez bölgesinden Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için yola çıkan ÖSO birliklerinin hattın birleştirilmesinin ardından artık bölgeye; Türkiye girmeyerek teöristlerden temizlenen bölgelerden geçerek sevkiyat yapacağı öğrenildi. İlerleyen günlerde Şeyh El Hadid bölgesi ile Cinderes bölgesi arasındaki bölgenin de ele geçirilmesinin ardından tüm cepler kapanarak teröristlerin Türkiye sınırları ile teması tamamen kesilmiş olması bekleniyor.

BÜLBÜL BÖLGESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Son olarak Bülbül bölgesindeki Ömerli köyünü teröristlerden temizlendi. Bölgedeki askeri hareketlilik DHA tarafından görüntülendi. Şiddetli çatışmaların köyde güvenliği sağlamaya çalışan ÖSO birliklerine zaman zaman teröristler tarafından havan topu saldırıları düzenlendi. Havanların ormanlık alana isabet alması sonucu bölgede yanın çıktığı görüldü.Ormanlık alandaki bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sürüdürülen operasyonlarda terör mevzileri ateş altına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT KONTROLLERİN ARDINDAN TERÖRİSTLERE KARŞI KULLANILIYOR

Bölgede görev yapan ÖSO birliklerine Azez halkı tarafından günlük 3 öğün yemek ve içecek desteğini sağlanıyor. Geceleri ÖSO birlikleri teröristlerden temizlenen köy ve kasabalarda konuşlanıyor, bölgenin soğuk hava şartlarına rağmen ele geçirilen mevzileri tutmaya çalıştıkları belirtildi. Teröristlerin bölgede bıraktığı mühimmat ve malzemeler gerekli kontrollerin ardından yeniden teröristlere karşı kullanılıyor.

ÖSO KOMUTANLARI ‘HEDEF AFRİN

ÖSO yetkilileri Afrin’e yönelik operasyonların hız kazandığını ve Azez ile Bülbül bölgesinin birleştirilerek 9 köyün ele geçirilmesinin ardından Bülbül ile Raco bölgesi arasında Türkiye sınırında bulunan 7 köyün daha ele geçirildiğini bildirdi. Hedeflerden birisinin ise Türkiye’nin Reyhanlı bölümüne denk gelen ve son cep boşluğunda bulunan terörist mevzileri olduğu belirtildi. Bu son cebinde birleştirilmesi ile birlikte artık teröristlerin Türkiye sınırlarındaki Reyhanlı’dan Kilis’e kadar olan tüm sınır bölgelerindeki alanların tamamı ile ele geçirileceği belirtildi. ÖSO komutanları, Afrin merkezin alınmasının böylelikle daha kolay olacağını açıkladı.

TÜRK ASKERLERİNE SEVGİ GÖSTERİSİ

Suriye’nin Azez bölgesi ve ona yakın olan bölgelerde de sık sık Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterileri düzenleniyor. 3 yıldızlı Özgür Suriye bayraklarından çok Türk bayrakları yollarda, elleri silah tutan ÖSO güçlerinin araçlarında dalgalanıyor. Bölgeye intikal eden Türk askerlerine sevgi gösterilerinde bulunuluyor.

(DHA)