Son dakika… İstanbul’da hafriyat kamyonun damperi alt geçide çarptı

İstanbul Yenikapı Sahil Yolu'nda damperi alt geçide takılan hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, yol tamamen trafiğe kapandı.

Zeytinburnu Sahilyolu Bakırköy yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu Samatya tüneline yaklaştığı sırada damperi açıldı. Sürücünün durumu fark etmemesi üzerine üst geçide çarpar kamyon tünel içine devrildi. Saat 11.45 sıralarında meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç bekleniyor.

DHA