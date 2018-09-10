İstanbul’da hafriyat kamyonun damperi alt geçide çarptı

Dev bir şantiyeye dönüşen İstanbul'da hafriyat kamyonlarının neden olduğu trafik terörü devam ediyor. Son olarak Yenikapı Sahil Yolu'nda damperi açılan hafriyat kamyonu devrildi. Kazanın insanların kullandığı bir üst geçitte meydana gelmemesi olası bir faciayı engellese de, hafriyat kamyonlarının yollarda yarattığı tehlike vatandaşların can güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

İstanbul Zeytinburnu Sahilyolu Bakırköy yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu Samatya tüneline yaklaştığı sırada damperi açıldı. Sürücünün durumu fark etmemesi üzerine üst geçide çarpar kamyon tünel içine devrildi. Saat 11.45 sıralarında meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç bekleniyor. DHA