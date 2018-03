Takip etti, saldırdı… Ancak ‘taciz etmedi’ diye tahliye edildi!

İstanbul Zeytinburnu’nda üniversite öğrencisi E.Ö.’yü evine kadar takip ettikten sonra apartman girişinde saldırdığı iddia edilen yabancı uyruklu H.A.S.’nin genç kıza cinsel tacizde bulunmadığı ortaya çıktı. Hakkında ‘’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’’ ve ‘’Basit cinsel saldırı’’ suçlarından dava açılsa da genç kız ifadesinde “Takip edip apartmanda boğazımı sıktı ama cinsel tacizde bulunmadı.” dedi. Olay günü ilçe sakinleri tarafından linç edilmek istenen H.A.S. ilk duruşmada tahliye edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ!

Zeytinburnu'nda 16 Şubat 2018 tarihinde üniversite öğrencisi E.Ö. (19) dersi bitince evine gitmek için yola koyuldu. Tramvaydan inip evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs sessiz bir şekilde E.Ö.'yü adım adım takip etmeye başladı. Genç üniversite öğrencisini oturduğu apartmana kadar takip eden şüpheli şahıs, E.Ö. apartmana girdikten hemen sonra kendisi de apartmana girdi. Takip eden suriye uyruklu H.A.S. genç kızın ağzını kapattı. Ağzını ve burnunu kapatması üzerine kurtulmak için bağırması üzerine genç kızın boğazını sıkarak saçını çektiğini ve olay yerinden kaçtı.

Olay yerinden geliş ve gidiş istikametinden alınan kamera görüntüleri sonucunda şüpheli H.A.S. polis tarafından teşhis edildi. Göz altına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne getirilen H.A.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 YIL 7 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonunda Suriye uyruklu H.A.S. hakkında ‘'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' ve ‘'Basit cinsel saldırı'' suçlarından 6 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle 21 Şubat 2018 tarihinde asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

‘'CİNSEL TACİZDE BULUNMADI''

Genç kız ifadesinde apartmana giriş yaptıktan sonra H.A.S.'nin peşinden henüz kapı kapanmamışken girdiğini, daha öncesinde tanımadığını belirterek o anları şöyle aktardı: ''Ben apartmanda merdivenlerden çıkmaya başladım. İkinci katın merdivenlerine geldiğimde H.A.S.'nin beni geçmesi için durdum. Beni geçti ve iki yada üç adım attıktan sonra tekrar geriye dönerek bir anda ağzımı kapattı. Bende kendimi kurtarmaya çalıştım ve elini ağzımdan çektiği an çığlık attım. Çığlık atınca saldırgan boğazımı sıkarak saçımı çekti ve ardından koşarak ayrıldı.”

Genç kız ifadesinde cinsel tacize uğramadığını belirterek şikayetçi olduğunu vurguladı.

‘'ZORLA ALI KOYMADIM''

Bakırköy 38.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık H.A.S. getirildi. Mağdur E.Ö. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık H.A.S. savunmasında,'' Mağdura karşı cinsel saldırıda bulunmadım. Sarhoştum, takip ettim. Peşinden binanın içine girdim, bağırmaya başlayınca bende ağzını kapattım. Cinsel saldırı amacım yoktu.'' dedi. H.A.S. zorla bir yerde alı koymadığını genç kızın saçını çekip boğazını sıkmadığını ileri sürdü.

Mahkeme sanığın ikametgah sahibi olması ve atılı suçun niteliği, delillerin büyük oranda toplanması ve tutuklukta geçirdiği süre göz önünde bulundurarak tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.