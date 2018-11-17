Zigana’da drift yapanlara büyük ceza

Alınan bilgiye göre, dün akşam Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı Tüneli mevkiine Trabzon’dan drift yapmak için çok sayıda araç geldiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda bu mevkide araçları karlı ve buzlu yolda kaydırak trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit eden jandarma ekipleri dirift yapan 12 araç sürücüsüne 48 bin 495 TL para cezası uygulayarak işlem yaptı. İHA
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