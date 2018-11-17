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Zigana’da drift yapanlara büyük ceza

Trabzon'dan Zigana Dağı Tüneli mevkiine drift yapmak üzere gelen 12 araç sürücüsüne yaklaşık 50 bin TL'lik para cezası kesildi.

android-time 20:17
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Trabzon'dan Zigana Dağı Tüneli mevkiine drift yapmak üzere gelen 12 araç sürücüsüne yaklaşık 50 bin TL'lik para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı Tüneli mevkiine Trabzon’dan drift yapmak için çok sayıda araç geldiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda bu mevkide araçları karlı ve buzlu yolda kaydırak trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit eden jandarma ekipleri dirift yapan 12 araç sürücüsüne 48 bin 495 TL para cezası uygulayarak işlem yaptı. İHA

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Son güncelleme: android-time 20:4517.11.2018
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