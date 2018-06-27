Zilkade ayı ne zaman? İşte Zilkade ayı önemi ve anlamı…

Hicri takvimde yer alan aylardan biri olan Zilkade ayı yaklaşıyor. Kendine göre ayrı bir anlam ve önemi olan Zilkade ayı ne zaman başlayacak? İşte haram aylar arasında olan Zilkade ayı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Geçtiğimiz haftalarda ramazan ayını idrak eden İslam alemi şu an şevval ayını yaşıyor. Şevval ayından sonra ise zilkade ayı gelecek. Peki zilkade ayı tam olarak ne zaman başlıyor ve ne anlama geliyor?

ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

Şevval ayından sonra gelen zilkade ayı hicri takvimde 11. sırada yer alıyor. Resmi olarak kullandığımız miladi takvime göre zilkade ayı bu sene 14 Temmuz tarihinde başlayacak.

ZİLKADE AYI ANLAMI VE ÖNEMİ

Zilkade veya Zulkadetu'l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce). Zilkade, oturmak anlamına gelir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından dolayı bu aya bu ad verilmiştir.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:

“Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.” Yine şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, “el-Murakabat” kitabında şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah'a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah'a itaatsizlikten korunmalıdır.”