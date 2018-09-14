Zindaşti davasında Orhan Ünğan 3’üncü kez tahliye oldu

Büyükçekmece’de 26 Eylül 2014 günü Ergenekon davası gizli tanığı İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin görülen davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, üçüncü kez tahliye oldu. Geçen celse 500 bin TL kefalet karşılığında tahliye edilen Ünğan’ın kefalet bedele 400 bin TL’ye düştü.

Cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle iki ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Orhan Ünğan 9 ay önceki duruşmada 1 milyon TL kefalet ile yurt dışı yasağı konarak tahliye olmuştu. Savcısın itirazı üzerine bir üst mahkeme tahliye kararını bozmuştu. Yargılamayı yapan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 ay önce görülen duruşmada kararında direnerek ikinci kez Ünğan'ı bu kez 500 bin TL kefalet karşılığı tahliye etmişti. Ancak savcının itirazı üzerine bir üst mahkeme tahliye kararını ikinci kez bozarak dosyayı 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

SAVCI ‘TUTUKLULUĞU SÜRSÜN’ DEDİ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Orhan Ünğan ve tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk'ün yanı sıra taraf avukatları geldi. Zindaşti'nin avukatı İlker Dağlı, 12.09.2018 havale tarihli dilekçe ile reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti reddi hakim talebini ‘hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden olmadığını ve red isteminin süresinde yapılmadığını gerekçe göstererek oy çokluğu ile reddetti.

Katılan avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederken duruşma savcısı mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesini gerekçe göstererek tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın tutukluluk halinin devam ettirilmesini talep etti.

Mütalaaya karışı diyecekleri sorulan Ünğan, “Yargılama safahatında yaklaşık 1 buçuk yıl kadar süre Yunanistan adli makamlarında görülmekte olan uyuşturucu madde ticaretine ilişkin dava sonucu beklendi. Toplamda 2094 sayfadan ibaret dosya CD halinde mahkememize gönderildi. Avukatlarım aracılığı ile edindiğim bilgiye göre hali hazırda 200 sayfa tercüme işlemi yapmış. Geri kalan işlemlerin bu durumda çok uzun süreceği aşikardır. CD'deki dosyada ismimin geçip geçmediğine dair arama yaptırdık, yargılanan 33 sanığın da hiçbir beyanında adım geçmemektedir. Artık bu yargılama hukuki olmaktan çıkmıştır. Mağduriyetime neden olmuştur” dedi.

Savunmasında Yunanistan'da görülen davaya atıfta bulunan Ünğan'ın avukatı Çağdaş Çelik ise “Yunanistan adli makamlarındaki dosya gelmiştir ki bu Yunanistan evrakından biz ilk olarak bahsetmiştik. Aleyhimize olacak bir delili bu kadar rahatlıkla dile getirmemiz beklenemez. Mahkemenize yapılan 2,5 yılı aşkın yargılama ve 2 yıllık soruşturma evresi nazara alındığında müdafisi bulunduğumuz sanık aleyhinde hiçbir delil ortaya konulmadığı açıktır. Bu nedene dayalı olarak da biz mağduriyete yol açılmaması açısından şartlı ya da şartsız tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ TAHLİYE

Diğer avukatların savunmalarının ardından mahkeme, karar vermek üzere duruşmaya arar verdi. aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti geçmiş celselerde verdiği tahliye kararında direnerek üçüncü kez Ünğan'ın tahliyesine karar verdi. Geçmiş celselerde verdiği adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti oy birliği ile 400 bin TL kefalet karşılığında Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar verdi. Kefaletle birlikte Orhan Ünğan, CMK'nın 109-3 maddesi uyarınca ikametine en yakın polis ya da jandarma karakoluna her gün sabah saat 10:00 ile akşam 20:00'de başvurarak imza atması gerekiyor.