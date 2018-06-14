Zonguldak bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri… (Ramazan bayramı 2018)

Ramazan bayramına kısa bir süre kala, Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlarımız "Zonguldak bayram namazı saati kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet 2018 yılı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte, Zonguldak bayram namazı saatleri ve il il bayram namazı vakitleri...

Bereket ve bolluk ayı olan Ramazan ayının son günlerini yaşarken İslam alemini Ramazan bayramı heyecan sardı. Küskünlerin barıştığı, birlikteliğin en anlamlı olduğu Ramazan bayramına, bayram namazı ile başlamak isteyen Zonguldaklılar “Zonguldak bayram namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Zonguldak bayram namazı, Diyanet'in belirlediği saat olan 06:05'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı’nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır.

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur . Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılarak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi” ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “iki salla bir bağla üç salla bir yat” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

Teşrik Tekbîri

Bayram günü okunan tekbîr’e “Teşrik Tekbîri” denir.

“Allahû Ekber, Allahû Ekber; lâ ilâhe İllAllahu v’Allâhu Ekber, Allâhu Ekber ve lillâhî-l-hamd.”