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Zonguldak’ta iki otomobil çarpıştı! Bir ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

android-time 01:49 29 Mart 2018
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Zonguldak’ta iki otomobil çarpıştı! Bir ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Perşembe Beldesi Koramanlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Bartın’a giden İlyas Ç. idaresindeki 06 VCE 61 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı şeride geçerek Kemal M. idaresindeki 67 ZV 716 plakalı otomobille çarpıştı.

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Hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Ç. ve Kemal M. ile eşi Fatime M. yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatime M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İlyas Ç. ve Kemal M.’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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