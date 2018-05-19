Zongultak’ta hamile eşinin yanında dövdüler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hüseyin Kızıltepe adlı kişi 7 aylık hamile eşinin yanında 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. 7 aylık hamile eşi Nazlı Kızıltepe (31), sinir krizi geçirdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar dönüşü dinlenirken yola bıraktıkları ürünlerin üzerinden kamyonet geçen çift ile araç sahibi arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi’nde meydana geldi. Pazardan alışveriş yapan 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe ve Hüseyin Kızıltepe evlerine doğru yürümeye başladı.

Bir süre sonra dinlenmek isteyen çift, aldıkları malzemelerin bulunduğu torbaları yola bıraktı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet, malzemeleri ezip uzaklaştı.

7 AYLIK EŞİNİN YANINDA SALDIRIYA UĞRADI

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Kamyonetin kime ait olduğunu öğrenen çift, araç sahibinin iş yerine giderek olayı anlatıp, tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kamyonet ve iş yeri sahibi E.T., akrabaları ve çalışanları ile birlikte Hüseyin Kızıltepe’ye saldırdı. 5 kişi, hamile eşinin yanında Kızıltepe’yi yere yatırıp tekme tokat dövdü. Çevredekiler, E.T. ve yanındakileri güçlükle sakinleştirdi. Hüseyin Kızıltepe aldığı darbelerle yaralanırken, eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Nazlı Kızıltepe sinir krizi geçirdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, E.T. ve yanındaki 4 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri de yaralı Hüseyin Kızıltepe ve Nazlı Kızıltepe’ye müdahalede bulundu. DHA