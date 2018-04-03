1 yaşındaki bebek yetişkin erkeğin cinsel organına sahip!

Hindistan'da 'puberte prekoks' olarak bilinen bir hormonal bozuklukla dünyaya gelen bebek, henüz bir yaşında olmasına karşın yetişkin bir insanın cinsel organına sahip.

Independent'ın haberine göre; durum, Delhi şehrinde yaşayan ailenin minik bebeklerinin kasık ve yüz bölgesinde kıllanma oluştuğunu görmesiyle ortaya çıktı.

Anne Shabnam Praveen, başta bebeğinin akranlarından daha uzun olduğunu fark etti.

“Biz sadece büyük bir bebek olduğunu düşündük. Ama sonra bu büyümenin normal olmadığı herkesin dikkatini çekti” diyen Praveen, “Cinsel organı bir adamınki kadar büyüdü ve biz de bir şeylerin yanlış gittiğini fark ettik” şeklinde konuştu.

Haberde, minik bebeğin sorununun, hormon terapisiyle tedavi edildiği belirtildi.

‘Puberte prekoks' bir yaşındaki çocuklarda 100 binde bir görülüyor.

8 ila 10 yaş aralığındaki çocuklarda ise bu oran 10 binde bir.

Bu durumda bebeğin büyümesi birkaç yıl içinde duruyor ve boyu yaklaşık 1 metrede kalıyor.

Bu hormonal bozukluk kızlarda da 8 ila 10 yaş arasında görülebiliyor.