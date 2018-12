100 yıl boyunca giyilebilecek pantolon üretildi

Yeni pantolonlar oldukça şık durmanın yanı sıra bir asır boyu sahibine hizmet verecek (ortalama yaşam süresi gözününe alındığında, sahiplerine demek daha doğru olacak) şekilde üretildi. Vollebak, 100 yıllık pantolonların çok rahat olduğunu da iddia ediyor. Peki tasarımcılar tüm bu kombinasyonları bir pantolonda birleştirmeyi nasıl başardı? Bu sorunun yanıtını Vollebak web sitesinde bulmak mümkün.

Tüm zamanların popüler renkleri haki ve granit grisi rengi, aktif ve maceracı bir yaşam tarzına işaret eden ve bacak kusurlarını bile kapatan stiliyle 100 yıllık pantolonlar gerçekten de çok şık görünüyor.

Yüksek termal ve mekanik mukavemetli elyaftan oluşan iç kumaş aramid, 100 yıllık pantolonun oldukça konforlu olmasını sağlıyor. Sentetik olmasına rağmen aramid, derinin hava almasına imkan tanıyor ve bacakların sanki pamukla temas ettiği hissi veriyor.

Launching October 2018, our 100 Year Pants are made from a material so hardcore it was originally built to enable the military to walk through fire. Join the waiting list at https://t.co/rjrNhToSJd pic.twitter.com/sDvVjus6tx

— Vollebak (@vollebak) 20 Eylül 2018