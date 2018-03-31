13 yaşında tacize uğradı travma geçirdi! Bir deri bir kemik kaldı! Son hali herkesi şaşırttı

13 yaşında uğradığı cinsel taciz sonrası travma yaşayıp anoreksiya hastalığına yakalanan Mathilde Jensen'ın hayata tutunuş hikayesi...

Mathilde Jensen, 13 yaşında annesiyle çıktığı tatilde yaşlı bir adamın cinsel tacizine uğradı. Jensen’in psikolojisi iyice bozuldu ve kendine hep zarar verdi. Sadece sebze,meyveyle beslenip, her gün çılgınlar gibi koştu.

Beslenme sorunları gitgide ciddi bir boyuta geldi ve anoreksiyaya yakalandı. 30 kiloya düşmüştü.

Yeme bozukluğuna karşı savaşını tek başına veremedi. Birkaç kez hastaneye kaldırıldı.

Artık 20 yaşında olan Jensen, 2012 ve 2016 arasında 5-6 kez hastaneye kaldırıldıktan sonra fitness tutkusunu keşfetmenin iyileşmesine yardımcı olduğunu söylüyor. “Annem depresyon ve kaygılarımdan bıkmıştı, 13 yaşımda geçirdiğim olayı sildim ve tekrar anne olmak istiyorum.”

Jensen, şimdi bir dans pistinde geçirdiği zamandan çok keyif alıyor ve kalori yakmak yerine gücünü arttırmaya odaklanıyor.

İşte sağlığına kavuşan Jensen’in son hali…