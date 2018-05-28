47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirci gence tecavüz etti üstüne de böyle tehdit etti

ABD'de bir kadın evine çağırdığı tamirciye tecavüz etti. Ancak haber burada bitmiyor. Üstüne de polise giderse hikayeyi tersinden anlatacağını söyleyerek genç adamı tehdit etti.