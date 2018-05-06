5 yaşında hamile kaldı! Dünyayı şok etti

Küçük kız aslında ikiz kardeşini mi doğurdu? İşte o ilginç hikaye...

And Dağları’nın eteklerinde fakir bir ailenin kızı olan 5 yaşındaki Lina Medina’nın karnı ve göğüsleri kısa sürede hızla büyümeye başladı. Küçük kızın annesi kıznın karnında tümör olduğu şüphesiyle hastaneye götürdü. İnsanı hayrete düşüren durum ise hastanede ortaya çıktı.

Üzerinden 77 yıl geçen olay internette hala tartışılıyor…

İnternette insanı hayrete düşüren olay yeniden tartışılmaya başlandı. Küçük Lina, daha 5 yaşında doğum yaparak “dünyanın en küçük annesi” oldu, hem de bilim dünyasını hayrete düşürdü.

ANNESİ TÜMÖR ZANNETTİ

Minik kızın annesi, çocuğunun karnının böyle şişmesi üzerine endişelenerek hastaneye götürdü. Yapılan muayenede ise küçük kızın karnında tümör değil, 7.5 aylık bir bebek olduğu anlaşıldı.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ANNESİ OLDU





Daha kendi çocukkken 14 Mayıs 1939'da 2 kilo 700 gram ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getiren küçük kız Lina, gerçek bebeğiyle değil ‘bez bebekle' oynamaya devam etti. Bebeğe ise doğumu yaptıran doktorun adı olan Gerardo Lozada'nın adı verildi.

BUNUN ADI MUCİZE

Olayla ilgili olatak hemen soruşturma başlatıldı ve minik kızın babası gözaltına alındı. Ancak delil yetersizliğinden serbest kaldı. Öz annesini 10 yaşına kadar ablası zanneden Gerardo, 40 yaşında ilik kanserinden öldü. Lina ise 38 yaşında evlenip bir kez daha anne oldu. Çoğu insan hem olaya hem de fotoğrafa inanmasa da doktarın görüşü, “5 yaş öncesi ergenlik çok nadir rastlanan bir durum, bu durumun hamilelikle sonuçlanması ve sağlıklı doğum ise tam anlamıyla bir mucize.” Kimi uzmanlar ise Lina'nın karnında ikiz kardeşini taşıdığını ve yıllar sonra doğum yaptığı görüşünde.