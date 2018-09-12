6 vegan vandalizm şüphesiyle gözaltına alındı

Fransa'nın kuzeyinde bir dizi kasap ve balık dükkanına vegan aktivistlerin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bu hafta 6 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın Lille kenti savcılığından yapılan açıklamada pazartesi ve salı günü gözaltına alınan 6 kişiden 5’inin bırakıldığı ya da kısa süre sonra serbest kalacağı duyuruldu.

Sputnik’in haberine göre; gözaltına 21 yaşındaki bir kadının ise 14 Aralık’ta mahkemeye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı. Savcılık sözcüsü şüphelilerin ifadelerinde sessiz kalmayı seçtiklerini de belirtti.

Lille kenti ve çevresindeki 9 iş yerinin camları kırılmış ve duvarlarına vegan sloganlar yazılmıştı.

Mayıs ve ağustos aylarında saldırıya uğrayan iş yerleri arasında bir peynir dükkanı ile McDonalds şubeleri de bulunuyor.

Soruşturmaya yakın bir kaynak DNA kanıtları ve telefon kayıtlarının 6 aktivistin saldırlarla ilişkisi olduğunu ortaya koyduğunu ayrıca bu kişilerin evlerinde aramalar yapıldığını söyledi.

Bu yaz Fransız kasaplar İçişleri Bakanlığı’na bir mektup yazarak iş yerlerine sıklıkla sahte kanla yapılan ‘vegan saldırılara’ karşı koruma talep etmişti.

CFBCT Kasaplar Sendikası bu yılın başından bu yana 10’dan fazla saldırı olduğunu belirtmişti.

Son olarak Calais kentinde çiftçiler ve iş yeri sahipleri planlanan bir vegan festivalini dev bir barbekü ile protesto tme tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerinde kentin belediye başkanı organizasyonu iptal etmiş ancak bu karardan önce bir yargıcın festival lehinde karar alması üzerinde etkinlik olaysız şekilde gerçekleşmişti.

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