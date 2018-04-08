Ilık süt içtiniz, sıcak banyo yaptınız, yine de bir türlü uyuyamadınız. Şimdi anlatacağımız uyuma yöntemi tam size göre olabilir.

60 saniyede uykuya dalmak mümkün mü? Bu yöntem 4-7-8 tekniği olarak adlandırılıyor ve iddialara göre 60 saniye içinde uyutuyor. Yapacağınız şey çok basit:

Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın

Nefesinizi 7 saniye tutun

Nefesinizi 8 saniyede ağzınızdan verin

İlk üç adımı 3-4 defa tekrarlayın.

NASIL OLUYOR?

Denildiğine göre ciğerleri daha çok oksijenle doldurabiliyor, bu ilave oksijen de parasempatik sinir sistemini rahatlatıyor. Yöntemi geliştiren Amerikalı Dr. Andrew Weill rahatlatıcı etkisi nedeniyle bu yöntemin aynı zamanda anksiyeteye de iyi gelebileceğini belirtiyor.

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