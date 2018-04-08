60 saniyede uykuya dalmak mümkün mü? Bu yöntem 4-7-8 tekniği olarak adlandırılıyor ve iddialara göre 60 saniye içinde uyutuyor. Yapacağınız şey çok basit:
Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın
Nefesinizi 7 saniye tutun
Nefesinizi 8 saniyede ağzınızdan verin
İlk üç adımı 3-4 defa tekrarlayın.
NASIL OLUYOR?
Denildiğine göre ciğerleri daha çok oksijenle doldurabiliyor, bu ilave oksijen de parasempatik sinir sistemini rahatlatıyor. Yöntemi geliştiren Amerikalı Dr. Andrew Weill rahatlatıcı etkisi nedeniyle bu yöntemin aynı zamanda anksiyeteye de iyi gelebileceğini belirtiyor.
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