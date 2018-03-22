Akşam arkadaşlarıyla içmeye gitti sabah gözünde morlukla uyandı, eşinin yazdığı not büyük şok yaşattı!

Arkadaşlarıyla akşam içmeye çıkan Jack'in sabah uyandığında yaşadıkları sosyal medyada hızla yayıldı.

Dışarı çıktığınızda aldığınız alkol oranına dikkat etmediyseniz bir gün sonra yaptıklarınızdan pişman olabilirsiniz.

Jack isimli evli adam arkadaşlarıyla çıktığı gecenin ertesi gününde akşamdan kalma olarak uyandı. Eve nasıl geldiğini bile hatırlamayan Jack, kendisine ‘ Dün gece ne yaptım’ diye sordu. Zorla gözünü açan adam yanı başlında bir bardak su ve bir kaç asprin gördü.



Asprini alıp banyoya giden ada aynaya baktığında gözünün morarmış olduğunu gördü. Ne olduğunu hatırlamayan adam aynanın hemen kenarında bulunan notta karısının kendisine bir mesaj yazdığını gördü. Notta şunlar yazıyordu :

“Kocacığım, sabaha karşı eve geldiğinde neredeyse olay çıkıyordu. Ama endişelenme! Kahvaltın mutfakta hazır. Akşam en sevdiğin yemeği yapabilmek için markete malzeme almaya gidiyorum. Seni seviyorum!

-Julian”

Jack, notu gördükten sonra hemen mutfağa gitti ve kahvaltının hazır olduğunu gördü. Kahvaltı yapan oğluna ‘ Dün ne oldu’ diye sorduğunda gerçeği anladı.

Oğlu, “Sabaha karşı eve geldiğinde sarhoştun. Sehpanın üstüne düştün ve sehpayı kırdın. Hole kustun. Kapıya çarpınca da gözün morardı” der. Baba şaşırmış bir halde oğluna, “Peki annen neden bana bu kadar iyi davranıyor?” diye sorar. Oğlu da, “Sen onu diyorsun… Annem yatak odasına kadar seni sürükledi. Yatağa yatıracakken pantolonunu çıkarmaya çalıştı. Sen de ‘Bırak beni! Ben evliyim! Evli!' diye bağırdın” şeklinde cevap verir.