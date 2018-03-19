Anenesinden kalma ilahi kitabının gerçek değeri şoke etti!

Anneannesinden kalan eşyaları karıştırken bulduğu ilahi kitabının gerçek değeri dudak uçuklattı.

Yıllardır anneannesinden kalma eşyaları bodrum katında saklayan kadın kutular içerisinde toz tutan eşyaları karıştırırken İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ne ait 1844'lerden kalma bir ilahı kitabı buldu.

Kadın kitabın değerli olabileceğine inandığı için antika eşyalara değer biçilen televizyon programı America's Antiques Roadshow ile irtibata geçerek kitaplar konusunda uzman olan Ken Sanders’ın karşısına çıktı. Kadın, Sanders ile ilk kez karşılaştığında kitabın kaç yıllık olduğunu bilmediğin söyledi.

Sanders, ilahı kitabının son derece eşsiz olduğunu ifade etti. Kitabın arasındaki bazı notlar da eşsizliğini daha ileri seviyeye taşıyordu. İlahi kitapları o zamanlar kiliseye gelen kişilere dağıtılırdı. Yeni basım çıktıktan sonra eskileri atılırdı. Kadının ailesi ise bu ilahı kitabını yıllardır saklamıştı.

Sanders, kitabın değerinin 40 bin ila 50 bin dolar arasında olduğunu söyledi. Kadının tepkisi ise görülmeye değerdi.