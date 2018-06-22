Muharrem İnce’nin ilk turda olmasa bile 2. turda kesinlikle Cumhurbaşkanı olacağını savunan CHP'li Çetin Çapan "Anket firmaları çuvallayacak" dedi.

CHP'li Çetin Çapan, seçimlerde anket firmalarının ‘tarihin çuvallamasını yaşayacağını' savundu Muharrem İnce’nin ilk turda olmasa bile ikinci turda Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Çapan, İnce'nin İstanbul'da 23 Haziran günü gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi'nin, Türkiye'ye bir sinerji yaratacağını kaydetti.

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ

Çapan “Mitinge Esenyurt'tan binlerce arkadaşımızla katılacağız. İstanbul mitingi, Türkiye'ye bir sinerji yaratacaktır. Muharrem İnce 100'ü aşkın miting yaptı ama ben Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerini önemsiyorum. İstanbul mitingi, saat 13.00'te Maltepe'de gerçekleştirilecek. Bütün İstanbullu eş dost hemşerilerimi bu birlikteliğe katkı sunmaya, iktidar provasına şahitlik etmeye davet ediyorum” dedi.